Путин поучаствует в саммите G20 по видеосвязи
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Президент России Владимир Путин поучаствует по видеосвязи в экстренном саммите G20, сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча будет посвящена борьбе с коронавирусом и его влиянием на мировую экономику.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
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