Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари заражен коронавирусом
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заразился коронавирусом, передает РИА «Новости».
Как отмечается, инфекция у 82-летнего Ахтисаари была подтверждена в понедельник, 23 марта.
В настоящее время его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Мартти Ахтисаари является финским дипломатом, а также сотрудником ООН. В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Президентом Финляндии он был в период с 1994 по 2000 год.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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