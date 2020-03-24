Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари заражен коронавирусом

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Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заразился коронавирусом, передает РИА «Новости».

Как отмечается, инфекция у 82-летнего Ахтисаари была подтверждена в понедельник, 23 марта.

В настоящее время его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Мартти Ахтисаари является финским дипломатом, а также сотрудником ООН. В 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Президентом Финляндии он был в период с 1994 по 2000 год.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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