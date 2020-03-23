Лукин перейдет на удаленную работу после рекомендации Совфеда

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Член Совфеда Владимир Лукин последует рекомендации о переводе на дистанционную работу сенаторов старше 70 лет. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

При этом 82-летний Лукин выступил за ужесточение профилактических мер.

«Я дисциплинированный в этом смысле. Если такое решение есть, а оно есть, то я буду ему следовать. Я считаю его правильным. Сенаторы такие же работники, как и все. Я вообще считаю, что реакция на происходящее должна быть жесткой», — сказал он.

Сенатор признался, что удаленная работа создаст некоторые трудности, однако назвал их оправданными.

«Неучастие в непосредственной работе для меня – это тоже проблема. Речь идет о том, какие проблемы более приемлемы, а это восходит не к проблемам, а к ценностям. Человеческая жизнь для меня является основной ценностью. Если выбирать между слишком большой опасностью для жизни и важными общественными событиями, то я выберу жизнь человека», — заключил Лукин.

Ранее глава пресс-службы СФ Владислав Пономаренко сообщил, что сенаторам старше 70 лет было рекомендовано работать из дома.

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