Членам СФ старше 70 лет рекомендовали работать из дома

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Членам Совета Федерации старше 70 лет рекомендовали участвовать на заседаниях дистанционно из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы верхней палаты парламента Владислава Пономаренко.

«Сегодня принято решение рекомендовать сенаторам старше 70 лет — это 15 человек — не принимать участие в заседании 25 марта. Они смогут удаленно следить за ходом пленарного заседания», — сказал Пономаренко.

Он отметил, что ограничение не распространяется на руководителей верхней палаты парламента.

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