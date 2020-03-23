Мэра Кунгура могут уволить из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса

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Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сейчас администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание «Подъем».

По его словам, отпуск Гордеева был согласован еще в начале февраля.

«Но мы уже находимся в другом положении. Если человек не следит за развитием ситуации в стране, мне очень жаль.Человек приехал из-за границы, он должен сидеть на карантине, а Кунгурский район для Пермского региона является очень важным, особенно с точки зрения паводка, потому что у нас скоро наступит паводок, и мы должны быть готовы», — сказал Махонин.

Он отметил, что Гордеева на посту мэра заменит кто-то другой, поскольку тот из-за ухода на двухнедельный карантин не может «управлять стратегическим городом».

Как стало известно, глава Кунгура находился в отпуске в ОАЭ с 16 до 23 марта. Сейчас он изолирован и соблюдает домашний карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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