Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, президент живет в государственных резиденциях, а не в своей квартире.

«У него в Москве есть квартира, но он там не живет. Он где живет, там и работает, и наоборот. Так что это [ограничение передвижений президента] относительное понятие», — рассказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что работа Путина осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах в связи с коронавирусом.

«Что касается ношения маски, то там, где публичное мероприятие проходит, то мы обращаемся к медикам, чтобы заранее все участники сдали тесты. Мы думаем, что будем этой практике следовать и дальше», — заключил прессек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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