ЦИК Абхазии: известны предварительные итоги выборов президента

Наибольшее число голосов на повторных президентских выборах в Абхазии, по предварительным данным, набрал лидер оппозиции Аслан Бжания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу абхазской центральной избирательной комиссии Тамаза Гогию.

По предварительным результатам, Бжания победил на выборах с 56,5% голосов, отметил Гогия. При этом бывший министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба набрал 35,42%.

«ЦИК решил считать избранным президентом Бжанию», – заявил глава Центризбиркома.

22 марта состоялись перевыборы президента Абхазии. Прошлые выборы состоялись в сентябре 2019 года. На них выиграл Рауль Хаджимба. После в стране прошли протесты, из-за чего победа была отменена, а Хаджимба отправлен в отставку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Абхазии состоялись президентские перевыборы

— Грузия не признает президентские выборы в Абхазии

— Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии