Помпео прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщает Reuters.
По данным агентства, в ходе визита глава американского Госдепартамента встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой, объявившим себя главой государства.
Ранее США и афганское террористическое движение «Талибан» (организация запрещена в России)* подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась вывести свои и союзнические войска из Афганистана за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.
«Талибан» (организация запрещена в России)* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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