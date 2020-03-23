СМИ узнали об ультиматуме Макрона к Джонсону из-за COVID-19

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Газета Liberation рассказала об ультиматуме, который поступил от французского лидера Эммануэля Макрона к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Как сообщает издание со ссылкой на источник в Елисейском дворце, президент Франции был недоволен тем, что британские власти, в частности Джонсон, не предпринимают мер по снижению уровня распространения коронавируса.

«Мы были вынуждены пригрозить ему для того, чтобы заставить его пошевелиться», — пишет Liberation.

По данным газеты, после ультиматума власти Британии приняли решение о закрытии всех пабов, ресторанов, театров и других мест массового скопления людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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