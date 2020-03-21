Трамп написал письмо Ким Чен Ыну о борьбе с эпидемией

close
Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи во вьетнамском Ханое, февраль... Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи во вьетнамском Ханое, февраль...
Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи во вьетнамском Ханое, февраль...
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп отправил личное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Ренхап.

В письме Трамп выразил желание вместе бороться с эпидемией коронавируса.

«Мы получили личное письмо, направленное <...> Ким Чен Ыну президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом <...> в письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе», — говорится в сообщении.

Официальных данных о зараженных коронавирусом в КНДР нет.