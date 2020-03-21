Заболевшего коронавирусом депутата Рады госпитализировали

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Украинского депутата Сергея Шахова госпитализировали в больницу, так как у него появилась пневмония на фоне коронавируса, передает РИА «Новости».

18 марта депутат Рады сообщил, что у него подтвердили коронавирус. После этого парламентарий находился на самоизоляции. Также были отправлены на карантин еще 70 человек, которые контактировали с ним.

Как стало известно 21 марта, заболевшему сделали рентген. Он показал незначительную пневмонию.

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