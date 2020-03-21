WP: Трамп не верил предупреждениям разведки о масштабности и опасности коронавируса

Президент США Дональд Трамп до последнего игнорировал предупреждения американской разведки о масштабах и интенсивности вспышки коронавируса в Китае, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

По их данным, спецслужбы еще в январе знали о том, что вирус будет распространяться по миру в широких масштабах. «Они нарисовали раннюю картину, которая предвещала характеристики будущей пандемии коронавируса», — говорится в материале. Разведка предлагала президенту ввести меры по его сдерживанию, однако Трамп не воспринимал эти слова всерьез.

«Многие люди в правительстве просто не могли заставить Трампа что-либо с этим поделать», — посетовал источник.

Пресс-служба ЦРУ и администрация Белого дома воздержались от комментариев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

— Более трех тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Нью-Йорке

— Американцы стали чаще брать кошек и собак из приюта из-за карантина