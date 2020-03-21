Глава Северной Македонии подписал документ о вступлении в НАТО

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал последний документ о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы государства.

«Президент Стево Пендаровски подписал «инструмент» для вступления Северной Македонии в НАТО, что представляет собой финальный шаг для членства в НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот документ подтверждает присоединение Северной Македонии к Североатлантическому договору. Отныне республика обязана соблюдать и выполнять все положения данного договора.

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