Глава Северной Македонии подписал документ о вступлении в НАТО
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал последний документ о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы государства.
«Президент Стево Пендаровски подписал «инструмент» для вступления Северной Македонии в НАТО, что представляет собой финальный шаг для членства в НАТО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот документ подтверждает присоединение Северной Македонии к Североатлантическому договору. Отныне республика обязана соблюдать и выполнять все положения данного договора.
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