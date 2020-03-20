Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке. Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
Американский лидер отметил, что США будет «плохо выглядеть» в глазах мировой общественности в случае ответного удара. По мнению Трампа, в данный момент необходимо воздержаться от удара из-за ситуации с коронавирусом в мире и в Иране, в том числе.
11 марта по военной базе объединенных сил Великобритании и США Эт-Таджи в Ираке нанесли ракетный удар. В результате инцидента 12 солдат получили ранения, погибли два американца и член медицинского корпуса Королевской армии. Ответственность за нападение Вашингтон возложил на шиитскую группировку «Катаиб Хезболлах» и Иран.
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