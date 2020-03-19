Эрдоган предсказал наступление новой эпохи

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Президент Турции Тайп Эрдоган считает, что мир стоит на пороге коренных изменений и скоро наступит новая эпоха.

По его мнению, западные страны не заботились о населении раньше и бросили заразившихся коронавирусом и пострадавших на произвол судьбы. «Страны Запада ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает», — цитирует его РИА «Новости».

Эрдоган добавил, что коронавирус повлияет на устройство мира, который уже стоит на грани. Планету ждут изменения, как в глобальном экономическом, так и политическом и общественном устройстве.

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений», — резюмировал он.

Общее число заразившихся в Турции, по словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Кодж, составило 191 гражданин.

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