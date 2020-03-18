Путин допустил проведение голосования по поправкам в Конституцию на дому

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Российский лидер Владимир Путин на фоне распространения коронавируса допустил различные формы голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по словам главы государства, проведение голосования может состояться на дому.

Ранее Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам в основной закон 22 апреля 2020 года.

В январе президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Изменения предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий верхней палаты парламента. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Кроме того, поправка, предложенная Валентиной Терешковой, дает возможность Путину участвовать в выборах на пост президента в 2024 году.

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