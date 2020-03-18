Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, который продлится два дня, передает «Интерфакс».

У Путина запланирована встреча с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Глава государства также вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

18 марта Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.