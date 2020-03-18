СК возбудил уголовное дело после нападения на российское посольство в Киеве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения украинских радикалов на российское посольство в Киеве, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой» и «Надругательство над государственным флагом РФ»», — сказала Петренко.

Вечером 14 марта украинские экстремисты запустили сигнальные ракеты напротив посольства России в Киеве. Одна из ракет попала на крышу здания.

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