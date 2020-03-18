Помпео обвинил Россию в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что России несет ответственность за «убийство десятков турецких военных» в Сирии, передает ТАСС.

При этом он добавил, что Вашингтон поддерживает Турцию, партнера США по НАТО.

«Мы ... рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать помощь Турции и положить конец насилию в Идлибе и на остальной территории Сирии», — подчеркнул Помпео.

5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, а также создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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