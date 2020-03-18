В ФРГ заявили о необходимости снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

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В Германии предлагают снять санкции с России из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на международный комитет бундестага.

Причиной такого призыва стало обострение ситуации с коронавирусом в Европе. К 17 марта в Германии число заболевших достигло 7272, индексы показали минимальное значение с 1991 года.

Снятие санкций с России сможет стимулировать товарооборот и положительно скажется на экономике Европы.

Совещание в бундестаге по этому вопросу пройдет в ближайшее время.

В российском парламенте отметили, что в случае затяжного карантина, Европе придется сменить политику в отношении России.

Более 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом нового типа за 17 марта, 475 человек скончались.

На данный момент в мире коронавирус был диагностирован у 196 893 человек, умерли 7 907, вылечились 82 507.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.