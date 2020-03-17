Новым премьер-министром Ирана назначен Аднан аз-Зурфи
close
Президент Ирака Бархам Салех поручил новому премьер-министру страны Аднану аз-Зурфи сформировать правительство. Об этом сообщает агентство IRNA.
Как отмечается, аз-Зурфи должен сформировать кабмин в течение 30 дней. После этого парламент проголосует по вотуму доверия новому кабмину.
Ранее 54-летний аз-Зурфи в течение семи лет занимал должность губернатора провинции Наджаф.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МИД России призывает США снять санкции с Ирана
— В Иране из-за коронавируса умер член экспертного совета аятолла Хашим Батайи