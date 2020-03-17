Песков объяснил фразу Путину о росте политического сознания россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что означает фраза Владимира Путина о росте политического сознания рядовых граждан страны, передает корреспондент «Газеты.Ru»

В интервью ТАСС Путин сказал, что за минувший год политическое сознание россиян очень выросло. Он обратил внимание на то, что руководство страны с удовольствием смотрит на то, как «кто-то эпатирует», «кто-то кого-то разоблачает».

Песков отметил, что политическое сознание – это готовность и желание людей участвовать в политической жизни.

«Это долгий разговор», — подчеркнул пресс-секретарь.

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