Тимошенко пришла в Раду в черной маске

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске. В эфире заседание вел телеканал «112 Украина».

Политик провела заседание в черном костюме и черной маске. Кроме нее в масках были и другие парламентарии. Таких людей было менее половины в зале.

Стоит отметить, что присутствующие делились на тех, кто был в масках светлого цвета, и у кого они были черные.

18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина временно закрыла границы с Крымом

— На Украине остановили движение поездов, самолетов, автобусов и работу метро

— Зеленский заявил о готовности ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса