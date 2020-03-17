Путин убежден в необходимости оппозиции

Президент России Владимир Путин искренне считает, что оппозиция нужна стране. Об этом он сказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция «ручная» и «с ладошки кормится». Путин подчеркнул, что это неправда. По его словам, в России есть четыре парламентских фракции, которые зачастую имеют разный взгляд на вещи. Кроме того, в стране всего еще около 50 партий.

«И системная нужна, и несистемная [оппозиция] нужна», — добавил президент.

На вопрос Ванденко о том, становится ли несистемный оппозиционер врагом государства Путин ответил отрицательно. «Ничего подобного. Откуда Вы это взяли? Вам так хочется думать? Это не так. Это не соответствует действительности», — подчеркнул политик.

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