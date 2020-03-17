Депутат Рады нецензурно рассказал об отсутствии «всего» на Украине

Украинский депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский выругался матом из-за происходящего в стране. О своем мнении он рассказал в интервью на YouTube-канале «Vласть vs Vлащенко».

По его словам, Украина импортирует продукты, но внутри страны ничего нет: ни еды, ни горячего, и даже отсутствуют консервы. Депутат уточнил, что на Украине растет фуражная пшеница, но ее урожай еще не созрел.

«Я публиковал данные госрезерва. Ответ: у нас ничего... нет вообще», — нецензурно пожаловался Дубинский.

Он полагает, что необходимо провести аудит государства, однако появились люди, которые «еще вчера ковырялись в носу и были никем».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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