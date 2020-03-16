МИД России указал США на нарушения ими прав человека

Министерство иностранных дел (МИД) России оценило ежегодный доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире, отметив, что Соединенные Штаты являются «одним из главных нарушителей прав человека». Позиция ведомства сформулирована в официальном комментарии.

В США существуют системные проблемы, говорится в заявлении. Отмечается, что в их число входят неблагоприятная ситуация в тюрьмах, превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов, слежка спецслужб за американскими гражданами, контроль над средствами массовой информации.

Кроме того, отмечается разгул расизма, ксенофобии, дискриминации по отношению к мигрантам и иные проблемы.

МИД призывает США отказаться от насаждения двойных стандартов и «заняться исправлением собственных изъянов» в правозащитной области.

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