КС признал закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону

Конституционный Суд России признал закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону страны, сообщает ТАСС.

КС рассмотрел соответствующее обращение президента РФ.

Как говорится в заключении КС, закон о поправке к Конституции соответствует ее статьям 1, 2 и 9.

Теперь документ будет незамедлительно направлен президенту.

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.