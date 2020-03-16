Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Так, он сказал, что в Кремле ознакомились с данным письмом.

«Это вопрос пропорции: тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает. Этот вопрос пропорции мы узнаем в результате голосования», — добавил Песков.

По его словам, в администрацию президента ежедневно поступает огромное количество писем поддержки.

До этого стало известно, что юристы, ученые, журналисты и писатели из России обратились с открытым письмом к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда.

Законопроект о поправках в Конституцию включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Кроме того, в обновленной Конституции будут расширены полномочия парламента, введены ограничения для должностных лиц, а также лимитировано количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

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