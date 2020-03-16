Песков высказался об альтернативных датах голосования по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты голосования по поправкам к Конституции в настоящий момент не рассматриваются, передает корреспондент «Газеты.Ru» .

Представитель Кремля пояснил, что для этого отсутствуют какие-либо объективные показания.

Он также добавил, что в течение нескольких дней дата голосования должна быть формализована указом президента.

Согласно решению президента России Владимира Путина, голосование по поправкам в основной закон страны проведут 22 апреля 2020 года. Эту дату предложил Андрей Клишас.

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

— Профсоюзы объяснили, как оплатят россиянам дополнительный выходной 22 апреля