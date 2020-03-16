Песков высказался об альтернативных датах голосования по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты голосования по поправкам к Конституции в настоящий момент не рассматриваются, передает корреспондент «Газеты.Ru» .
Представитель Кремля пояснил, что для этого отсутствуют какие-либо объективные показания.
Он также добавил, что в течение нескольких дней дата голосования должна быть формализована указом президента.
Согласно решению президента России Владимира Путина, голосование по поправкам в основной закон страны проведут 22 апреля 2020 года. Эту дату предложил Андрей Клишас.
В январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
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