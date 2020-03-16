Путин заявил, что России плевать на санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что стране «плевать» на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин после слов журналиста, что РФ нарвалась на санкции из-за Украины.

По разным оценкам, страна потеряла около 50 млрд, но и заработала, как уверяет Путин, столько же. Он считает, что санкционные меры позволили «включить мозги» и начать производить свои продукты и технологии, которых раньше не было или о них забыли. В свою очередь, контрсанкции помогли государству развивать сельское хозяйство и освободить внутренний рынок. «Первое место в мире по экспорту пшеницы. Обогнали даже США, Канаду и Австралию», — добавил глава государства.

Путин отметил, что никто не ожидал, что Россия будет крупным экспортером.

«Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — отметил Путин.

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