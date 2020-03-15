Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ».

Посол отметил, что не может объявить состав делегации. Он заверил, что президент США Дональд Трамп и его администрация намерены направить в Москву высокопоставленных лиц, если планы российской стороны не изменятся на фоне распространения коронавируса.

По словам Салливана, Соединенные Штаты серьезно относятся к памяти событий Второй мировой войны и считают предстоящую годовщину «крайне важной».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом подтвердил отказ Трампа приезжать в Москву на Парад Победы

— Генсек ООН рассказал о желании приехать в Москву на 9 мая

— Путин поручил ФСБ обеспечить на День Победы безопасность на высшем уровне