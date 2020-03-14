Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews.

На кадрах можно увидеть, что ракета попала по крыше здания.

Кроме того, в ролике слышно, как участники акции скандировали: «Нам нужна победа» и «Зелю геть».

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