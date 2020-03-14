Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к «катастрофическому результату», заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Ермака, последствия выхода Украины из минских соглашений в одностороннем порядке в современных условиях окажутся строго негативными. При этом он подчеркнул, что существующие договоренности требуют пересмотра.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом страны из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, если соглашение не будет достигнуто в течение года.
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