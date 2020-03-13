У отправленного на карантин депутата Катасонова не выявили коронавирус

Отправленный на карантин депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил, что сдал анализы на коронавирус и они показали отрицательные результаты. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

«Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус — отрицательный!» — написал Катасонов.

Он пояснил, что из Франции прилетел в аэропорт Шереметьево и выходил через терминал D, где никакое уведомление ему не вручили.

Также Катасонов попросил прощения у своих коллег, которых из-за него отправили на карантин.

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