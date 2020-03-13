Белый дом проводит срочное совещание из-за болезни Болсонару, встречавшегося с Трампом

Белый дом проводит экстренное совещание из-за того, что коронавирус подтвердился у президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее встречавшегося с американским главой Дональдом Трампом, передает Fox News.

По данным телеканала, сотрудники Белого дома были вызваны на срочную встречу с руководством.

Трамп выступит с обращением по коронавирусу 13 марта в 15:00 (22:00 по Москве).

Болсонару и Трамп встречались 7 марта во Флориде. 13 марта стало известно, что у бразильского политика предварительно подтвердился коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

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