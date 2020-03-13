Главред МК: поправки в Конституцию естественны для молодой страны

Главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы и член Общественной палаты РФ Павел Гусев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что поправки в Конституцию страны — вещь естественная и нормальная.

«Я не вижу трагедии в том, что вносятся поправки в Конституцию. Мы — очень молодое государство, которому всего лишь 25 лет, и многие страны в первый период своего существования, в новом качестве или после преобразования — вносят поправки в конституцию — и в этом нет ничего страшного», — отметил Гусев.

Он также добавил, что как председатель Московского союза журналистов остался спокоен, узнав об отсутствии каких-либо поправок «в те параграфы, пункты Конституции не вносится, которые касаются информации и журналистики». По его словам, журналистское сообщество и свободу печати эти поправки никак не затрагивают.

«Что же касается другого — по каким-то поправкам у меня есть свои соображения, если не критические, то по крайней мере — пока мне не до конца они понятны и ясны. Что же касается поправок о защите детей или государственной границе, стабильности — они соответствуют моему внутреннему состоянию мысли в отношении к ним», — подытожил главред МК.

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ.