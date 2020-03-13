Поддержавший в Совфеде поправки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

Сенатор от Тверской области, один из основателей «Яблока» и поддержавший в Совфеде Владимир Лукин ушел из партии еще до голосования за поправки к Конституции в Совете Федерации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря политсилы Игоря Яковлева.

Издание, ссылаясь на предоставленный Лукиным протокол заседании исполкома бюро партии, сообщает, что11 марта за полчаса до полудня четыре члена исполкома бюро партии во главе с председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым рассмотрели заявление партийца.

Как уточняется, в нем Лукин предупреждал о своей позиции.

В материале указывается, что после ознакомления с зхаявлением члены исполкома признали Лукина вышедшим из «Яблока». В свою очередь голосование в Совфеде по законопроекту о поправках в основоной закон страны прошло уже после полудня.

По утвреждению Яковлева, в заявлении Лукин уведомил, что поддержит поправки из-за позиции Тверской области, которую он представляет.