СФ обсудит голосование регионов по конституционным поправкам 14 марта
Результаты рассмотрения региональными парламентами закона о конституционных поправках обсудят на внеочередном заседании Совета Федерации 14 марта, пишет ТАСС со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.
«Как вы знаете, ближайшее (заседание) у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку», — сказала Матвиенко.
Законопроект о конституционных поправках, предложенных президентом Владимиром Путиным, будет вынесен на всенародное голосование, если за него проголосуют минимум две трети региональных парламентов.
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