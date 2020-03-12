СФ обсудит голосование регионов по конституционным поправкам 14 марта

Результаты рассмотрения региональными парламентами закона о конституционных поправках обсудят на внеочередном заседании Совета Федерации 14 марта, пишет ТАСС со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.

«Как вы знаете, ближайшее (заседание) у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку», — сказала Матвиенко.

Законопроект о конституционных поправках, предложенных президентом Владимиром Путиным, будет вынесен на всенародное голосование, если за него проголосуют минимум две трети региональных парламентов.

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