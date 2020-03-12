Володин призвал аннулировать пропуск не прошедшего карантин депутата

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил временно аннулировать пропуск депутата от партии ЛДПР Сергея Катасонова, который не прошел карантин после возвращения из Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Катасонов не прошел карантин после возвращения из Франции, а находился на рабочем месте. Только спустя несколько дней коллеги убедили его уехать домой.

«В этой связи давайте примем решение о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено», — заявил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что необходимо уважать и соблюдать законы, а также обратил внимание на меры, предпринимаемые в других странах в случае нарушения карантина. Там введены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

Володин предложил изолировать помощников Катасонова, а также тех, с кем он контактировал в последнее время.

«Вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и коллеги — те, кто общался, также на карантин», — предложил спикер Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой сообщил, что после возвращения из Парижа принял решение о самоизоляции.