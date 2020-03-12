Депутатов с трех рядов зала заседаний Госдумы отправят на карантин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, передает ТАСС.

Сообщается, что Катасонов после возвращения из Франции не самоизолировался, а в течение нескольких дней был на рабочем месте.

Володин также поручил поместить на карантин по коронавирусу не только Катасонова, но и его помощников и депутатов, которые с ним контактировали.

«Вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин», — сказал Володин.

Отмечается, что в том числе Катасонов присутствовал на заседании по принятию поправок в Конституцию, где выступал президент России Владимир Путин.

Ранее вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой сообщил, что после возвращения из Парижа принял решение о самоизоляции.

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