Песков: Путин не говорил о своих планах по поводу участия в выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не упоминал о планах своего участия на выборах в 2024 году, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков напомнил слова Путина о том, что впереди еще много времени до 2024 года.

«Во время выступления в Госдуме он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года. Он, наоборот, сказал, что еще куча времени до 2024 года. Предстоит напряженная работа. Не нужно никуда Путина провожать, он находится в начальной стадии своего президентского срока», — сказал Песков.

Депутат Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Позже Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.