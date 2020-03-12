Песков объяснил согласие Путина с поправкой Терешковой о президентских сроках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поправку депутата Валентины Терешковой о президентских сроках, а также объяснил, почему глава государства Владимир Путин согласился с ней. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению Пескова, в настоящее время Россия находится «в весьма нестабильной ситуации» из-за происходящего в мире.

Он отметил, что некоторые страны в нелегкие годы уже принимали решения о возможности президента «оставаться и дальше на своем пути».

«В эти годы имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. Вот в этом заключалась ее [Терешковой] аргументация, с которой согласился президент Путин», — объяснил Песков.

11 марта Терешкова предложила внести поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года.

Позже глава государства Владимир Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.

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