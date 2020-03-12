Политолог: КПРФ оказалась в идеологическом кризисе на фоне поправок в Конституцию

КПРФ оказалась в идеологическом кризисе на фоне голосования о поправках в Конституцию, заявил «Газете.Ru» политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Вы знаете, я бы говорил здесь о двух вещах. Во-первых, об идеологическом, концептуальном кризисе, в котором находятся коммунисты. Если вы вспомните события последних дней, когда в Думе поднимался вопрос о досрочных выборах, о поправках — и там была несколько противоречивых проявлений. Зюганов говорил одно, Афонин другое, потом они как-то на ходу пытались координировать позицию. Это все выглядит как внешние проявления некоего торга, который ведут сейчас коммунисты на государственном уровне», — заявил эксперт.

По мнению Старовойтова, это сама по себе некрасивая ситуация — непонятно, какую позицию занимает партия централизованно.

«Коммунистам пора бы уже определиться со своим отношением к Конституции и дать чёткий сигнал — или они занимают государственническую позицию, или же оппозиционно-откатническую позицию. То есть они за государство или они уклонисты-оппозиционеры. Это очень важный вопрос, который отсылает лидеров партии к вопросам позиционирования на политическом пространстве», — подчеркнул он.

По словам политолога, такие колебания в КПРФ чувствуют в регионах партийцы.

«Эта идея — давайте будем саботировать голосование за поправки — не находит понимания в регионах. Рядовые партийцы также ждут ответа и не дождавшись этого ответа — голосуют, что называется, по совести. Как каждому из них подсказывает понимание политической ситуации. Известно, что в исторические моменты нация всегда сплачивается и все политические силы тоже — недаром они [КПРФ] называются системной оппозицией. На федеральном уровне когда они начали занимать не-системную позицию — мы видим, как в регионах это не находит понимания и выражается в голосовании. Там отказываются от этой установки и голосуют, поддерживая поправки. Мы это видим в Иркутске, на Дальнем Востоке — я думаю, что в ближайшие дни, мы об этом услышим в большем количестве регионов», — продолжил он.

По словам Старовойтова, коммунисты пытаются найти рациональность — они находятся между двумя полюсами, пытаясь быть практичными в смысле торга, они не хотят сразу соглашаться. «Они понимают, что федеральной власти голоса коммунистов нужды, чтобы поддержать поправки, и вообще это важнейшая задача сейчас. Но они хотят продать свои голоса подороже — в этом их рациональность. С точки зрения стратегической, политического позиционирования — это не рационально», — резюмировал эксперт.

По результатам голосования все законодательные собрания Дальнего Востока и Сибири поддержали законопроект с поправками в Конституцию. В том числе представители КПРФ в значительной части проголосовали «за», несмотря на то, что партия воздержалась на голосовании в Госдуме во вторник.