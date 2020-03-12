Козак и Ермак договорились о новых шагах по урегулированию конфликта в Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе были достигнуты новые договоренности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В Минске в рамках заседания контактной группы встретились глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

В результате переговоров был создан новый орган для установления мира в регионе — Консультативный совет. Он был введен после консультаций с представителями ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), Франции и Германии. Целью совета является контроль за выполнением договоренностей, достигнутых во время встреч в «нормандском формате».

Кроме того, на заседании контактной группы договорились об обмене удерживаемых лиц, разведении сил и средств, а также об одновременном открытии КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.

Ранее Козак рассказал о возможной встрече сторон «нормандского формата» 25 марта.