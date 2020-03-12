Путин считает себя частью народа

Президент России Владимир Путин заявил, что он является частью народа. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Глава государства заговорил об этом в контексте обсуждения развития рыночной экономики. По словам президента, в России меняется структура малого бизнеса, который стал не только торговым, но и научным, производственным, высокотехнологичным. «Не только торговля — купил подешевле, продал подороже», — уточнил Путин.

Тогда журналист спросил президента о том, считает ли он торгаша жуликом.

«В сознании народа, мы же так говорим. Знаете, я же тоже часть этого народа», — ответил президент.

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