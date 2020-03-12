Reuters: США не согласовывали запрет на въезд из ЕС с европейскими властями

США не согласовывали с европейскими властями 30-дневный запрет на въезд из Европы, передает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США запретят въезд из Европы из-за коронавируса на 30 дней, начиная с 13 марта. Исключение сделают для Великобритании, а также для американцев, прошедших «необходимые досмотры».

«Не было ни предупреждения, ни координации, когда президент сделал заявление», — утверждает дипломат.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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