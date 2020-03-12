Глава МИД Польши заявил о желании провести встречу с Лавровым

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о желании встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Последний раз главы МИД России и Польши встречались в мае 2019 года.

Чапутович также выступил за улучшение отношений с Россией.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Чапутович признал вклад Советского союза в победу над фашистской Германией.

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