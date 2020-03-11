Опубликован полный текст одобренной Госдумой и Совфедом Конституции РФ

Обнародован текст обновленной Конституции России, которую 11 марта одобрила Госдума и Совфед. Полную версию документа показала газета «Ведомости».

Отмечается, что изменения будет внесены в 3-8 главы основного закона страны. Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Законопроект включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Также в обновленной Конституции должны наделить парламент новыми полномочиями, ввести ограничения для должностных лиц, а также лимитировать количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако, в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

Теперь законопроект будет отправлен на рассмотрение регионов. Если две трети заксобраний поддержат его, то президент России Владимир Путин направит документ в Конституционный суд.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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