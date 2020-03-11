Эрдоган пригрозил более мощным ударом, если ситуация в Идлибе не изменится

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нанесет еще более мощный удар, если Дамаск не прекратит нарушать режим перемирия в сирийском Идлибе. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Мы внимательно следим за режимом и за тем, что ополченцы, поддерживающие его, делают на линии прекращения огня... Если они не сдержат свое слово, мы нанесем удар сильнее предыдущего», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Анкара уже сообщила о небольших нарушениях в Идлибе Москве и призвала его принять необходимые меры.

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