Путин поставил троечку с минусом отношениям России с США
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС дал оценку отношениям России и США.
По его словам, взаимоотношение стран сейчас можно оценить по пятибалльной шкале «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке».
«Ну, где-то на троечку», — ответил Путин.
При этом он отметил сотрудничество двух стран в области борьбы с терроризмом.
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