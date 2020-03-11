Путин поставил троечку с минусом отношениям России с США

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20... Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС дал оценку отношениям России и США.

По его словам, взаимоотношение стран сейчас можно оценить по пятибалльной шкале «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке».

«Ну, где-то на троечку», — ответил Путин.

При этом он отметил сотрудничество двух стран в области борьбы с терроризмом.

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